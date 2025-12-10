Foreste urbane | in arrivo quasi 4 milioni di euro per Novara e Borgomanero

La Regione Piemonte ha approvato finanziamenti per progetti di forestazione urbana nelle città di Novara e Borgomanero, destinando complessivamente quasi 4 milioni di euro. Novara riceverà oltre 2 milioni, mentre Borgomanero beneficerà di più di 1,8 milioni. Questi investimenti puntano a valorizzare e ampliare le aree verdi nelle due città, migliorando qualità dell’ambiente e qualità della vita.

Più di due milioni di euro a Novara, oltre un milione e 800mila euro a Borgomanero. Sono queste le cifre dei finanziamenti per i progetti di forestazione urbana approvati dalla Regione Piemonte.Tutti i progetti presentati dalle città piemontesi sono stati approvati grazie all'incremento di 13.700.

