Foreste urbane | in arrivo quasi 4 milioni di euro per Novara e Borgomanero
La Regione Piemonte ha approvato finanziamenti per progetti di forestazione urbana nelle città di Novara e Borgomanero, destinando complessivamente quasi 4 milioni di euro. Novara riceverà oltre 2 milioni, mentre Borgomanero beneficerà di più di 1,8 milioni. Questi investimenti puntano a valorizzare e ampliare le aree verdi nelle due città, migliorando qualità dell’ambiente e qualità della vita.
Più di due milioni di euro a Novara, oltre un milione e 800mila euro a Borgomanero. Sono queste le cifre dei finanziamenti per i progetti di forestazione urbana approvati dalla Regione Piemonte.Tutti i progetti presentati dalle città piemontesi sono stati approvati grazie all’incremento di 13.700. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Cammina Foreste Urbane 2025 a Brescia e Lombardia: cittadini protagonisti della rinascita del verde urbano - Il documento sottolinea il tema delle piccole aree verdi urbane, i vuoti dimenticati, le aree marginali, che possono però diventare preziose micro- Lo riporta quibrescia.it
Nome comune: Procione Habitat: Foreste temperate, zone rurali e urbane; molto adattabile Comportamento: Notturno, curioso, abile arrampicatore e manipolatore con le zampe anteriori Vai su Facebook
