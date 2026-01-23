La forte domanda degli investitori permette la prima chiusura del secondo fondo secondario diretto di Flashpoint che puntava a raccogliere tra i 75 e i 100 milioni di dollari

Flashpoint ha concluso con successo la prima chiusura del suo secondo fondo secondario diretto, grazie a una forte domanda da parte degli investitori. Il fondo, con una raccolta tra 75 e 100 milioni di dollari, si concentra su aziende tecnologiche europee e israeliane in crescita, offrendo liquidità agli azionisti. La strategia si basa su un portafoglio consolidato, che include aziende come Printify, Preply e Chess.

Fund II si basa su una strategia collaudata che offre liquidità agli azionisti di società tecnologiche in forte crescita, fondate da imprenditori europei e israeliani, con un solido track record che include Printify, Preply e Chess.com. LONDRA, 23 gennaio 2026 PRNewswire -- Flashpoint, una delle principali società internazionali di investimento nel settore tecnologico specializzata in aziende ad alta crescita con sede in Europa e Israele, ha annunciato oggi la prima chiusura del suo secondo fondo dedicato agli investimenti secondari diretti, Flashpoint Direct Secondary Fund II, con un obiettivo di raccolta compreso tra 75 e 100 milioni di dollari.

