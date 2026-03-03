Spaghetti 2026 | Alce Nero e La Molisana vincono la classifica

La classifica degli spaghetti del 2026 ha mostrato che Alce Nero e La Molisana sono le due marche che si sono distinte nella valutazione della qualità della pasta italiana. Entrambe sono state giudicate tra le migliori, confermando la loro presenza nel panorama della pasta di alta qualità. La lista mette in evidenza le preferenze dei consumatori e le caratteristiche delle due aziende nel settore.

La classifica degli spaghetti del 2026 ha rivelato che la qualità della pasta italiana si è ulteriormente consolidata, con Alce Nero e La Molisana che si contendono il primo posto assoluto. L'indagine di Altroconsumo ha analizzato oltre 40 marche disponibili nei supermercati e nei discount, selezionando i 20 prodotti migliori attraverso rigorosi test di laboratorio e prove sensoriali. Il risultato finale mostra una netta separazione tra prodotti di eccellenza e quelli di base, con punteggi che variano da 82 a 56 su 100. Al primo posto assoluto si collocano gli spaghetti Alce Nero, prodotti in Val di Fiemme dal Pastificio Felicetti, che hanno ottenuto il massimo punteggio di 82 punti. Sul fronte dei pesticidi, la situazione è positiva: nella maggior parte dei campioni non ne sono stati rilevati. In Italia la pasta è un alimento quotidiano, quasi scontato. Proprio per questo, quando viene messa sotto esame, la domanda non riguarda solo il gusto, ma anche la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.