sovraindebitamento in aumento i privati e le aziende apuane

A Massa Carrara, il sovraindebitamento coinvolge sia privati che aziende, con un incremento dei casi registrati recentemente. La provincia mostra numeri in crescita che si affiancano a quelli di Prato, una delle poche aree toscane a condividere questa tendenza. I dati indicano un aumento delle situazioni di difficoltà finanziaria, anche se la provincia sembra essere meno colpita rispetto ad altre zone della regione.

Massa Carrara, 2 marzo 2026 – Il sovraindebitamento non fa sconti e anche se la nostra provincia sembra soffrirne meno delle altre toscane, alla pari con Prato, aumentano i casi di privati e aziende apuane in ginocchio. C'era anche la delegazione apuana della Federazione italiana sviluppo organizzazioni sociali, a palazzo Giustiniani di Roma, per il convegno “Dal dissesto alla rinascita, il dialogo tra codice della crisi e finanza sociale”, promosso dalla Federazione insieme al senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin. A rappresentare lo sportello apuano con sede a Massa in via San Giuseppe Vecchio 51, ci hanno pensato il referente territoriale Roberto Pistone insieme ai consulenti Nicola Cencetti membro dell'ordine dei dottori commercialisti di Massa-Carrara e all'avvocato Sarah Trovato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

