Sicurezza sul lavoro le ispezioni? Affidate a privati in partita IVA che intanto possono lavorare per le aziende

La Regione Lombardia ha deciso di affidare le ispezioni sulla sicurezza sul lavoro a privati in partita IVA. Questi ispettori, che potranno lavorare per le aziende, saranno impiegati per un massimo di tre anni nei servizi PSAL delle ATS, le strutture pubbliche che si occupano di prevenzione e controllo nei luoghi di lavoro. La scelta ha suscitato reazioni e preoccupazioni tra chi teme un allentamento dei controlli tradizionali.

Siamo in Lombardia, dove la Regione sta per assumere privati in partita iva, per un massimo di tre anni, da impiegare nell’attività ispettiva dei servizi PSAL delle ATS (Agenzie di Tutela della Salute), le strutture pubbliche che si occupano di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare del 20 per cento i controlli sfruttando le risorse accumulate con le sanzioni alle imprese negli ultimi anni. Ma il rischio, denuncia l’ Unione sindacale di base in un comunicato, è quello di sovrapporre controllore e controllato. “Una scelta folle”, commenta Giorgio Dell’Erba, dirigente Usb, che rilancia la preoccupazione dei colleghi delle ATS lombarde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

