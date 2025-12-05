Dal 5 dicembre 2025 è disponibile su Netflix Stephen. Si tratta di un dramma psicologico che ruota intorno a un serial killer, che ha ucciso nove donne. L’uomo, Stephen, si arrende alla polizia e confessa gli omicidi. Ma era solito abbandonare i corpi nella foresta e il giorno dopo non li ha mai ritrovati nello stesso posto. Ormai quel caso è chiuso, ma l’ispettore Michael continua a chiedersi perché il serial killer ha deciso di confessare gli omicidi. Infatti, avrebbe potuto tentare di scappare o avrebbe potuto arrendersi prima. Michael decide di collaborare con la psichiatra Seema per scoprire la verità. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Stephen (2025) come finisce: spiegazione finale del film