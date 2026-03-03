Un dirigente di PlanEat spiega che l’uso della pianificazione digitale nelle mense scolastiche aiuta a ridurre gli sprechi alimentari. Secondo lui, i menù fissi spesso causano disaffezione tra i bambini, che non possono scegliere cosa mangiare, e questa mancanza di autonomia influisce sulla loro relazione con il cibo. La sua dichiarazione si concentra sulla proposta di migliorare la gestione dei pasti attraverso soluzioni digitali.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Il menù fisso ha il problema di fondo che crea disaffezione: il bambino subisce il pasto perché non ha la possibilità di scegliere. Si ritrova un primo, un secondo, un contorno che qualcun altro ha deciso. Questa disaffezione crea distanza". Lo ha detto Nicola Lamberti, Ceo di PlanEat, al convegno promosso da PlanEat 'Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole' presso la sala Stampa della Camera dei Deputati. “C'è anche un altro problema legato alla quantità: in un contesto scolastico ci sono bisogni, abitudini e attività differenti che richiedono quantità diverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Lamberti (PlanEat): "Pianificazione digitale riduce sprechi mense scolastiche"

