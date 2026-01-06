L'intervento di Balzaretti sulla gestione delle responsabilità in Svizzera evidenzia che, sebbene siano stati presi controlli, sono emerse delle mancanze. La dichiarazione sottolinea la complessità delle operazioni e la necessità di analizzare attentamente le responsabilità di Comune e cantone. Questo approfondimento mira a fare luce sulle criticità emerse e sui passi necessari per migliorare la gestione futura.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "E' chiaro che la posizione del Comune, del cantone, di tutti gli organi che erano preposti ai controlli, non è una posizione facile perché è evidente che delle mancanze ci sono state". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Svizzera: Balzaretti, 'è evidente che ci sono state mancanze'**

