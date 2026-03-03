sogno promozione pesaro in pole per rbr decisive le prossime partite

Pesaro è in corsa per la promozione in A2 e le prossime partite saranno decisive per la squadra. La competizione resta aperta e ancora non si sa quale squadra riuscirà a conquistare il successo finale. La stagione si sta avvicinando alla fase cruciale e ogni risultato potrebbe fare la differenza nel percorso delle squadre coinvolte.

Chi la vince questa A2? La domanda è lecita e la risposta è tutt’altro che chiara. Non come nel 2024-2025 quando, a questo punto del campionato, era lampante la supremazia di due squadre, Udine e Rimini, con Cantù a faticare ma con un roster di primissimo livello che poteva far presagire un finale di stagione a tutto gas. I friulani sono poi saliti direttamente, mentre brianzoli e biancorossi sono arrivati alla finale playoff. Quest’anno individuare la candidata alla promozione diretta è molto più complicato, anche se qualche indizio sparso comincia a palesarsi. Stesso discorso per chi potrà arrivare fino in fondo nella postseason. Sono dieci le formazioni che possono ambire a un posto nei playoff, cioè arrivare tra le prime sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

