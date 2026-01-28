Tanti anni insieme e un figlio piccolo crisi nera per la coppia di Canale 5 | lui conferma
La coppia di Canale 5 attraversa un momento difficile. Dopo tanti anni insieme e con un bambino piccolo, lui conferma che la crisi c’è e non si nasconde più. Le voci si sono fatte insistenti, alimentate più dal silenzio che da dichiarazioni ufficiali. Ora, i due sembrano decidere di affrontare la situazione pubblicamente.
Per settimane le indiscrezioni hanno continuato a circolare, alimentate più dai silenzi che dalle parole. L’assenza di immagini condivise, i profili social improvvisamente più sobri, qualche apparizione pubblica evitata: segnali piccoli ma insistenti, che hanno acceso l’attenzione su una delle coppie più amate del mondo della danza televisiva italiana. Solo ora, però, arriva una presa di posizione chiara, affidata direttamente alla voce di Marcello Sacchetta. Il coreografo ha scelto di rompere la riservatezza con un’intervista rilasciata a Vanity Fair, confermando che il rapporto con Giulia Pauselli sta attraversando una fase complessa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
