Tanti anni insieme e un figlio piccolo crisi nera per la coppia di Canale 5 | lui conferma

La coppia di Canale 5 attraversa un momento difficile. Dopo tanti anni insieme e con un bambino piccolo, lui conferma che la crisi c’è e non si nasconde più. Le voci si sono fatte insistenti, alimentate più dal silenzio che da dichiarazioni ufficiali. Ora, i due sembrano decidere di affrontare la situazione pubblicamente.

Per settimane le indiscrezioni hanno continuato a circolare, alimentate più dai silenzi che dalle parole. L’assenza di immagini condivise, i profili social improvvisamente più sobri, qualche apparizione pubblica evitata: segnali piccoli ma insistenti, che hanno acceso l’attenzione su una delle coppie più amate del mondo della danza televisiva italiana. Solo ora, però, arriva una presa di posizione chiara, affidata direttamente alla voce di Marcello Sacchetta. Il coreografo ha scelto di rompere la riservatezza con un’intervista rilasciata a Vanity Fair, confermando che il rapporto con Giulia Pauselli sta attraversando una fase complessa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Canale5 Coppia

Temptation Island 2025 si fa nuovamente notare nel panorama mediatico, con alcune recenti indiscrezioni che riguardano una delle coppie più discusse dell’ultima edizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Canale5 Coppia

Argomenti discussi: Rettore e i 49 anni d'amore con Claudio: Ho chiesto a Maria De Filippi di invitarci a Temptation Island; Giuseppe e Rosa: 50 anni insieme, un esempio di amore senza tempo; Aurora Ramazzotti, dedica d’amore Goffredo Cerza: Nove anni insieme. E quest’anno si sposano; A Savignano chiude dopo 23 anni l’Osteria Sottomarinogiallo.

Tanti auguri alla magnifica #RosamundPike che oggi compie 47 anni #GoneGirl facebook