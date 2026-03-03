sette milioni per il piano delle opere

L’amministrazione comunale di Vezzano ha approvato un piano di investimenti che prevede un investimento complessivo di sette milioni di euro per i prossimi tre anni, dal 2026 al 2028. La delibera collegata al bilancio di previsione dettaglia gli interventi e le spese pianificate per i lavori pubblici nel territorio comunale. La somma sarà distribuita su diversi interventi programmati dall’amministrazione comunale.

Sette milioni di euro in tre anni dal 2026 al 2028, da investire nei lavori pubblici. Il quadro degli interventi e delle relative spese programmate dall'amministrazione comunale di Vezzano è stato tracciato nella delibera collegata al bilancio di previsione. Il piano delle opere prevede una disponibilità finanziaria di 5 milioni e mezzo di euro per il primo anno, appunto il 2026; di 800 mila euro per il 2027 e di 600 mila euro per il 2028. Va detto che il piano è 'preciso' per quanto riguarda il primo anno, di norma le previsioni per gli anni successivi vengono riviste e corrette. In linea generale, le opere previste alle quali viene destinato il grosso delle risorse sono interventi per la sicurezza idraulica del territorio, per l' efficientamento energetico delle strutture scolastiche e la manutenzione del territorio.

