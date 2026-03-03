SERIE C Penalizzazioni esclusioni e debiti | Benevento-Catania fateci riconciliare con il calcio giocato

Nel campionato di Serie C, tra penalizzazioni, esclusioni e debiti, si prepara l’atteso incontro tra Benevento e Catania. Nonostante alcune situazioni ancora in bilico, come quella del Trapani, il focus resta sulla partita stessa, che interessa molti tifosi e appassionati di terza serie. La sfida è vista come un momento di puro calcio, lontano da questioni legali e controversie.

Tempo di lettura: 3 minuti Nonostante alcune situazioni ancora in bilico, Trapani in primis, è finalmente il calcio (solo) giocato a tenere banco tra i tantissimi tifosi e appassionati di terza serie che non vedono l’ora di gustarsi un attesissimo Benevento-Catania. Quanto vissuto un anno fa con l’esclusione a marzo di Taranto e Turris non è servito alla Lega Pro per non ripetere gli stessi errori del passato, ma almeno in questi giorni c’è voglia di pensare solo a uomini da schierare, spalti gremiti e ad un’attesa che sta diventando spasmodica con l’avvicinarsi del fischio d’inizio. Circa 10mila i biglietti venduti per una gara che dirà molto sul destino prossimo di entrambe con il Benevento che avrà dalla sua un rassicurante +7, un bel tesoretto da amministrare quando al termine della regular season mancano 9 gare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Serie C: Boom stipendi oltre i 200M€. Catania, BeneventoSerie C: La Finanza del Campo, Tra Investimenti Record e Virtuosismi di Bilancio La Serie C del calcio italiano si presenta come un panorama...

In Serie A il calcio giocato è diventato un contorno: sono gli arbitri a decidere lo svolgimento delle partiteDamascelli sul Giornale: "Il gruppo di Conte è convinto di essere bersaglio di malelingue e oscuri disegni; poi ti accorgi che, con Colombo (arbitro...

Serie C, Girone C: le designazioni arbitrali del 5 marzo. Drigo scelto per Benevento-CataniaGiovedì 5 marzo, con calcio d’inizio alle 20.30 allo stadio Ciro Vigorito, andrà in scena la sfida tra Benevento e Catania, uno dei confronti più attesi del girone C di Serie C. Per dirigere ... sanniosport.it

Pronostico Benevento vs Catania – 5 Marzo 2026La sfida di Serie C tra Benevento e Catania si giocherà il 5 Marzo 2026 alle 20:30 nello storico Stadio Ciro Vigorito. Un appuntamento che promette intensità ... news-sports.it

Poche ore prima della sfida contro la capolista Benevento, il difensore del Catania, Simone Pieraccini, parla in esclusiva al nostro giornale «Siamo più forti, a Salerno è mancato soltanto il gol. Sono sicuro che giocheremo al meglio per cercare il successo - facebook.com facebook

Benevento-Catania 30ª Giornata - Girone C - Serie C Sky Wifi Giovedì 5 Marzo Stadio “Ciro Vigorito” Ore 20:30 #CataniaFC x.com