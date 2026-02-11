Giustizia oltre la riforma Ora Nordio vuole rivedere l’obbligo di azione penale

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato di voler rivedere l’obbligo di azione penale. La decisione arriva in vista del referendum e segna una svolta netta, più decisa rispetto alle parole di poco tempo fa. Nordio vuole cambiare le regole e rendere più flessibile l’azione della giustizia, puntando a un intervento più diretto e meno formalistico. È una mossa che farà discutere, anche perché arriva in un momento di grande tensione politica e sociale.

Roma, 11 febbraio 2026 – Il referendum è ormai troppo vicino per lavorare di fioretto. Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in scena e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, passa direttamente all'accetta. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui il governo si affannava a rassicurare che la riforma non fosse "contro" i magistrati: non è più il momento di fingersi cavallereschi. Il Guardasigilli va in tivù e spara a zero sulle toghe: "Di fronte a molti errori nessuno ha mai pagato". Rincara la dose: "Se vince il No, vincono le procure". L'obiettivo? "Riportare alla fisiologia la divisione dei poteri: la magistratura ha invaso il campo".

