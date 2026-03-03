Scuola la geografia delle iscrizioni | un lombardo su due sceglie il liceo i professionali guadagnano terreno

In Lombardia, quasi il 50% degli studenti sceglie di frequentare i licei, con una percentuale precisa del 49,44%. A livello nazionale, questa scelta riguarda invece il 55,99% dei ragazzi. I dati recenti mostrano come i percorsi professionali stiano guadagnando popolarità rispetto al passato. La distribuzione delle iscrizioni varia sul territorio e riflette tendenze emergenti tra gli studenti.

Milano, 3 marzo 2026 – Poco meno di uno studente su due in Lombardia sceglie i licei, ovvero il 49,44 per cento (a livello nazionale è il 55,99%). Tecnici al 35,86%, ovvero cinque punti percentuali in più rispetto alla media italiana (l’anno scorso li aveva scelti il 36,2% dei ragazzi di terza media). Guadagnano terreno, un punto percentuale alla volta, i professionali lombardi: oggi li sceglie il 14,7%, l’anno scorso lo aveva fatto il 13,5% degli iscritti e l’anno prima il 12,5% (a livello nazionale quest’anno sono stati scelti dal 13,28% dei ragazzi di terza media). I licei. A iscrizioni chiuse, dal Ministero dell’Istruzione arrivano i primi dati per l’anno scolastico 202627, tra conferme e novità, con un particolare sguardo rivolto ai percorsi quadriennali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

