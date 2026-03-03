Sciopero | possibili disservizi nella raccolta rifiuti porta a porta

Lo sciopero indetto dal sindacato Usb per lunedì 9 marzo potrebbe causare disagi nella raccolta dei rifiuti porta a porta gestita da Geofor. Le operazioni di ritiro potrebbero subire ritardi o sospensioni temporanee, influenzando i servizi di smaltimento nelle zone interessate. La possibilità di disservizi è legata all'astensione dal lavoro degli operatori coinvolti.

A causa dello sciopero proclamato dal sindacato Usb per la giornata di lunedì 9 marzo potrebbero verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti porta a porta da parte degli operatori Geofor. Lo rende noto la stessa azienda che invita cortesemente l'utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di raccolta, pur sottolineando che non è possibile prevedere con esattezza il grado di adesione allo sciopero da parte del personale addetto. Qualora il servizio non potesse essere espletato, l'invito ai cittadini è a ritirare i contenitori o i sacchi già esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per la stessa tipologia di materiale.

