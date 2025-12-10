Raccolta rifiuti sciopero revocato nella notte Amia | Disservizi ancora possibili

Nella notte è stato revocato lo sciopero nel settore della raccolta rifiuti, grazie a un accordo raggiunto sul rinnovo del Contratto nazionale del lavoro. Amia avverte che, nonostante la sospensione dello sciopero, potrebbero ancora verificarsi disservizi. La ripresa delle attività avviene dopo le tensioni sindacali, che avevano portato a 24 ore di astensione dal lavoro.

