Raccolta rifiuti sciopero revocato nella notte Amia | Disservizi ancora possibili
Nella notte è stato revocato lo sciopero nel settore della raccolta rifiuti, grazie a un accordo raggiunto sul rinnovo del Contratto nazionale del lavoro. Amia avverte che, nonostante la sospensione dello sciopero, potrebbero ancora verificarsi disservizi. La ripresa delle attività avviene dopo le tensioni sindacali, che avevano portato a 24 ore di astensione dal lavoro.
È stata raggiunta nella notte l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale del lavoro del settore Igiene ambientale e sono dunque venute meno le ragioni che avevano portato le sigle sindacali Fp CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti, FIADEL a proclamare 24 ore di astensione dal lavoro.
