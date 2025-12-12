Trasporti pubblici venerdì di possibili disagi | sciopero generale di 24 ore
Venerdì 12 dicembre si preannuncia un'intera giornata di possibili disagi nel trasporto pubblico locale in Trentino, a causa di uno sciopero generale di 24 ore. La protesta potrebbe influenzare significativamente gli spostamenti dei pendolari e dei residenti, creando disservizi e rallentamenti su tutta la rete dei trasporti pubblici.
Per la giornata di domani, venerdì 12 dicembre, è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore che potrà avere effetti significativi sul trasporto pubblico locale in Trentino. All’iniziativa, proclamata dalla Cgil, ha aderito anche la Filt del Trentino, coinvolgendo il personale di Trentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici, nelle scuole e negli ospedali a causa di uno sciopero generale contro un progetto di riforma del codice del lavoro sostenuto dal governo di destra.
