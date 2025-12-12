Fino a 4.500 euro per le neo mamme dalla Regione arrivano 2milioni di euro
La Regione mette a disposizione 2 milioni di euro per supportare le neo mamme in difficoltà economiche. Con un contributo fino a 4.500 euro, questa misura mira ad alleviare le spese durante la gravidanza e i primi mesi dopo il parto, offrendo un aiuto concreto alle donne che attraversano un momento delicato.
Ogni donna in gravidanza o nei primi mesi dopo il parto, che affronti difficoltà economiche, potrà percepire fino a 4.500 euro una tantum o in contributi periodici nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico da parte dei servizi sociali comunali, garantito entro sei mesi dal.
