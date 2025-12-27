Mattia Missiroli la procura chiede di nuovo il carcere per l’ex sindaco di Cervia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cervia (Ravenna), 27 dicembre 2025 – Non c'è pace per l'ex sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, che si è dimesso dall'incarico il 23 dicembre alla luce di una indagine a suo carico per maltrattamenti nei confronti della moglie (tra i due è in corso la procedura di separazione). Dopo che il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta della Procura di Ravenna di custodia cautelare in carcere, l'ufficio inquirente ha presentato ricorso al tribunale della Libertà. Il pubblico ministero torna a chiedere la custodia cautelare in carcere, contestando l'origine dei maltrattamenti nei confronti della donna, che sarebbero iniziati nel 2009. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mattia missiroli la procura chiede di nuovo il carcere per l8217ex sindaco di cervia

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia Missiroli, la procura chiede di nuovo il carcere per l’ex sindaco di Cervia

Leggi anche: Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie

Leggi anche: Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie: «Dimissioni? Prima la lettura degli atti»; Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Dimissioni del sindaco di Cervia? Le chiede (anche) la Casa delle Donne: “Accuse gravissime”. De Pascale: “Vicenda molto dolorosa”; Sindaco di Cervia indagato, parla il difensore: Niente dimissioni prima di aver esaminato gli atti.

mattia missiroli procura chiedeIl caso Missiroli, «maltrattamenti dal 2009». Chiesto di nuovo il carcere. Contestati almeno 10 episodi - La Procura di Ravenna ha presentato ricorso al tribunale della Libertà chiedendo la custodia cautelare in carcere per Mattia Missiroli, ex sindaco di ... ravennaedintorni.it

mattia missiroli procura chiedeCervia, ricorso contro Missiroli, il pm insiste per il carcere: “Maltrattamenti dal 2009” - Per le accuse di maltrattamenti verso la moglie, invece, rischia ancora il carcere. corriereromagna.it

mattia missiroli procura chiedeCervia. Caso Missiroli: emergono accuse pesanti, il sindaco smentisce le violenze. Non si escludono imminenti dimissioni - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, da alcuni giorni al centro di una bufera mediatica scatenatasi a seguito delle indagini a suo carico per presunti maltrattamenti alla moglie dalla quale si sta ... ravennanotizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.