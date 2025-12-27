Mattia Missiroli la procura chiede di nuovo il carcere per l’ex sindaco di Cervia

Cervia (Ravenna), 27 dicembre 2025 – Non c'è pace per l'ex sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, che si è dimesso dall'incarico il 23 dicembre alla luce di una indagine a suo carico per maltrattamenti nei confronti della moglie (tra i due è in corso la procedura di separazione). Dopo che il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta della Procura di Ravenna di custodia cautelare in carcere, l'ufficio inquirente ha presentato ricorso al tribunale della Libertà. Il pubblico ministero torna a chiedere la custodia cautelare in carcere, contestando l'origine dei maltrattamenti nei confronti della donna, che sarebbero iniziati nel 2009. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

