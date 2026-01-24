Insegnante di lettere da oltre vent’anni addio alla prof Marina Turra | Un modello a cui ispirarsi

L’istituto comprensivo Martin Luther King di Castelcovati ricorda con stima la professoressa Marina Turra, insegnante di lettere da oltre vent’anni, scomparsa giovedì all’ospedale di Chiari. La sua dedizione e il suo esempio sono considerati un modello per il corpo docente e la comunità scolastica. La perdita di questa stimata professionista rappresenta un momento di riflessione sul valore della scuola e dell’impegno educativo.

"Un modello a cui ogni docente dovrebbe ispirarsi". Con queste parole il personale scolastico e la dirigenza dell'istituto comprensivo Martin Luther King di Castelcovati ricordano la professoressa Marina Turra, scomparsa giovedì all'ospedale di Chiari dopo aver lottato contro una malattia. Aveva 54 anni. "Cara professoressa Marina, ci mancherai. Ci mancherà il tuo sorriso rosso fuoco, la tua forza, il tuo coraggio, la tua dedizione alla scuola e la profonda cultura che sapevi trasmettere", si legge nella nota diffusa dall'istituto comprensivo in cui insegnava. "Mi mancheranno i tuoi abbracci sinceri, quelli che avvolgono il cuore", scrive un'amica.

