Roma finali amari che tengono aperta la corsa Champions

Roma ha subito una sconfitta nel recupero di una partita decisiva, con un gol di Gatti che ha ribaltato il risultato. La squadra aveva condotto fino a pochi secondi dalla fine, ma il gol avversario ha cambiato le sorti dell'incontro. La vittoria momentanea le aveva permesso di mantenere il primo posto nella corsa alla Champions, ora però la classifica si è riaperta.

Il sapore amaro del finale. La batosta subita nel recupero dal gol di Gatti è un colpo difficile da digerire per la Roma che fino a pochi secondi dalla fine del match guidava la corsa alla Champions mentre adesso, sempre in testa, sente il fiato sul collo delle inseguitrici. Un vizio malsano, quello della gestione finale, che fa da contraltare alla crescita negli scontri diretti. Fino alla gara di due settimane fa contro il Napoli, infatti, i giallorossi non avevano mai subito rimonte in campionato (soltanto tre gol da situazioni di vantaggio arrivati contro Parma, Cremonese e Genoa) ma al contempo avevano perso tutti le gare contro le big, salvo il punto recuperato al Milan all'Olimpico lo scorso 25 gennaio.