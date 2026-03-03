Roberto Vecchioni rinviate per motivi di salute quattro date del tour

Il tour di Roberto Vecchioni ha subito il rinvio di quattro date a causa di problemi di salute del cantante. La comunicazione ufficiale, diffusa dall'organizzazione, informa che gli eventi programmati sono stati posticipati senza indicare nuove date. La decisione è stata presa per tutelare le condizioni di salute dell’artista, che si trovava in programma in diverse città italiane.

Cresce il tempo degli italiani su Internet. RaiNews in testa alla top 100, i dati Comscore Cresce il tempo degli italiani su Internet. RaiNews in testa alla top 100, i dati Comscore Turismo, FH55 Hotels tra le 1.000 aziende europee a più alta crescita secondo il Financial Times ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com “Stop al tour”. Roberto Vecchioni, concerti rinviati per motivi di saluteHa attraversato generazioni, epoche musicali e trasformazioni culturali senza mai perdere la sua identità. Anna Tatangelo rimanda le date del suo tour e svela i motivi, il lungo messaggio ai fanSui suoi social Anna Tatangelo ha comunicato al suo pubblico l’intenzione di rimandare le date del suo tour, per poi rivelare i motivi di questa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberto Vecchioni Argomenti discussi: Anche la dieta mediterranea evolve, più efficace se segue l’orologio biologico: i consigli. Roberto Vecchioni, per problemi di salute rinviate le date del tour: cosa succedeBrutte notizie per i fan di Roberto Vecchioni, che dovranno attendere per poter assistere a un concerto dell'artista. A causa di qualche problema di salute, infatti, Vecchioni si ... ilmattino.it Problemi di salute per Roberto Vecchioni, rinviate le prossime date del tourQualche problema di salute ha costretto Roberto Vecchioni a fermarsi, per un breve periodo di riposo, e a riprogrammare alcune date del suo tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026. (ANSA) ... ansa.it