Riforma sulla disabilità sperimentazione anche nel riminese

A partire dal 1° marzo 2026, la sperimentazione della nuova normativa sull’accertamento della disabilità si estende a 40 province italiane, tra cui Rimini. Questa novità si aggiunge alle 20 province già coinvolte, portando così a un totale di 60 territori interessati. La sperimentazione riguarda l’applicazione delle nuove procedure di valutazione e accertamento delle condizioni di disabilità.

Dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa di riforma dell’accertamento della disabilità è stata estesa ad altre 40 province italiane, tra cui Rimini, che si aggiungono alle 20 già coinvolte. L’ampliamento segna una nuova fase di attuazione della riforma e rappresenta un ulteriore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Riforma sulla disabilità: al via la sperimentazione anche a Reggio CalabriaL’Inps e le istituzioni locali collaboreranno per garantire equità, trasparenza e tempi certi nell’accesso a servizi e prestazioni La riforma,...

Riforma sulla disabilità, dal 1° marzo la sperimentazione si estende anche a RavennaProsegue in Emilia-Romagna l’attuazione della riforma della disabilità prevista dal decreto legislativo 62.

Altri aggiornamenti su Riforma sulla disabilità...

Temi più discussi: RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.; Riforma della disabilità: analisi e considerazioni Cgil, Inca e Spi; Dal 1° marzo la riforma della disabilità si estende ad altre 40 province - OMaR; Estensione sperimentazione riforma disabilità. L’INPS fa il punto sulle ultime novità.

Riforma disabilità, la sperimentazione arriva anche a RiminiDal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa di riforma dell’accertamento della disabilità è stata estesa ad altre 40 province italiane – tra cui Rimini – che si aggiungono alle 20 già ... altarimini.it

Riforma sulla disabilità, al via la sperimentazione in tutta la CalabriaCOSENZA - Parte ufficialmente in tutte le province calabresi la fase di sperimentazione della riforma sulla disabilità. Ad annunciarlo è il Garante dei diritti delle persone con disabilità della ... ecodellojonio.it

#Referendum2026 È in corso la spedizione delle schede elettorali! Se non hai ricevuto il plico per votare sulla “Riforma della giustizia”, dall’8 marzo puoi richiedere un duplicato al tuo Consolato. Info sul voto: esteri.it/it/sala_stampa… x.com

Riforma disabilità: indicazioni operative per medici certificatori Dal 1º marzo 2026 la riforma dell'accertamento della condizione di disabilita entra in una nuova fase, allargando la sperimentazione affidata all'INPS a 40 nuove province su tutto il territorio nazion - facebook.com facebook