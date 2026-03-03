Riccione visita internazionale alla scuola di viale Boito | dal Canada nuove prospettive di scambio

Nella scuola di viale Boito a Riccione si è svolta una visita internazionale con l’arrivo della dirigente canadese Nadia Pinelli, responsabile dei progetti di Principal Leadership Partnerships and International Programs a Toronto. L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti locali e ha rappresentato un momento di scambio tra le due realtà educative. La visita ha avuto come obiettivo l’approfondimento di eventuali collaborazioni tra le istituzioni scolastiche.

Visita di respiro internazionale per la scuola di viale Boito a Riccione, che nei giorni scorsi ha accolto la dirigente scolastica canadese Nadia Pinelli, coordinatrice dei progetti di Principal Leadership Partnerships and International Programs di Toronto. L'incontro si inserisce in un viaggio.