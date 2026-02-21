symbioz e austral un successo e tech

Renault ha raggiunto un traguardo importante con oltre un milione di veicoli E-Tech venduti, un risultato che evidenzia la crescita del modello ibrido. La casa francese ha rafforzato la sua posizione in Europa, occupando il secondo posto tra le vetture elettrificate. La strategia mira a soddisfare le esigenze di famiglie che cercano risparmio e praticità, soprattutto nel segmento C. Questa forte domanda si traduce in una presenza sempre più significativa sul mercato automotive.

di Francesco Forni A tutto ibrido. Renault supera quota 1.000.000 di unità E-Tech vendute e consolida il secondo posto europeo tra le elettrificate, risultato che rafforza la presenza nel cruciale, per numero di vendite, segmento C con proposte orientate a famiglie attente a consumi e versatilità. Alla base della proposta, Symbioz (foto qui accanto), che si inserisce tra Captur lunga 4,24 metri e Austral che raggiunge 4,53 m, proponendo una carrozzeria da 4,41 metri e un abitacolo modulabile pensato per utilizzo quotidiano e viaggi con carico variabile. Il divano posteriore scorrevole permette di passare da 460 a 624 litri di capacità, soluzione che amplia la flessibilità senza ricorrere a ingombri da SUV di categoria superiore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

