Symbioz e Austral Un successo E-Tech
Renault ha raggiunto un traguardo importante con oltre un milione di veicoli E-Tech venduti, un risultato che evidenzia la crescita del modello ibrido. La casa francese ha rafforzato la sua posizione in Europa, occupando il secondo posto tra le vetture elettrificate. La strategia mira a soddisfare le esigenze di famiglie che cercano risparmio e praticità, soprattutto nel segmento C. Questa forte domanda si traduce in una presenza sempre più significativa sul mercato automotive.
di Francesco Forni A tutto ibrido. Renault supera quota 1.000.000 di unità E-Tech vendute e consolida il secondo posto europeo tra le elettrificate, risultato che rafforza la presenza nel cruciale, per numero di vendite, segmento C con proposte orientate a famiglie attente a consumi e versatilità. Alla base della proposta, Symbioz (foto qui accanto), che si inserisce tra Captur lunga 4,24 metri e Austral che raggiunge 4,53 m, proponendo una carrozzeria da 4,41 metri e un abitacolo modulabile pensato per utilizzo quotidiano e viaggi con carico variabile. Il divano posteriore scorrevole permette di passare da 460 a 624 litri di capacità, soluzione che amplia la flessibilità senza ricorrere a ingombri da SUV di categoria superiore.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Symbioz e Austral, due full hybrid Renault per Milano e oltreMilano si prepara a cambiare volto con due nuovi modelli Renault.
Renault Austral full hybrid: è tempo di restyling per il SUV ibrido franceseLa Renault Austral full hybrid, aggiornata nel 2025, si presenta come un SUV compatto che perfeziona le caratteristiche già apprezzate.
Renault SYMBIOZ vs AUSTRAL: sembrano uguali, ma NON lo sono | CONFRONTO e PREZZI
Renault, offerta ibrida E?Tech su Austral e Symbioz con tecnologia più evolutaRenault rafforza la sua strategia di elettrificazione con la piattaforma E?Tech, un sistema full hybrid progettato per coniugare prestazioni, efficienza e riduzione dei consumi senza la necessità di r ... ansa.it
Renault rilancia nel segmento C: Austral si rinnova e Symbioz alza l’asticella dell’ibridoLe proposte full-hybrid della casa francese sfidano un mercato che vale il 40% delle vendite globali in Europa. ilsole24ore.com
La Renault Symbioz E-Tech si colloca tra Captur e i C-SUV tradizionali, giocando la sua partita sullo spazio interno e lo stile. Proporzioni, superfici e dettagli raccontano un progetto che nasce dalla Captur ma vuol dire qualcosa di nuovo nella gamma Renault. - facebook.com facebook