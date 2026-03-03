Referendum e giustizia | domani a Giugliano un confronto pubblico per approfondire le ragioni del Sì e del No

Domani a Giugliano si svolgerà un incontro pubblico presso Palazzo Palumbo alle 17:00, dedicato al referendum sulla giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti che illustreranno le ragioni del Sì e del No, offrendo un’occasione per approfondire le diverse posizioni sulla riforma. L’iniziativa mira a fornire informazioni chiare e dirette sul voto del 4 marzo.

Il prossimo 4 marzo alle ore 17:00, presso Palazzo Palumbo a Giugliano in Campania, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema del referendum sulla giustizia. Sarà un momento aperto e plurale, in cui informarsi, porre domande, approfondire i contenuti e formarsi un’opinione consapevole. L’iniziativa rientra nel programma della Scuola di Impegno Civico e Politico per le nuove generazioni – OMNIA RERUM, promossa da Generazione Progresso e Nuntiare. L’evento, inoltre, vede la collaborazione di Rete Resistere e la sezione ANPI di Giugliano. * Avv. Antonio G. Russo – Componente Camera Penale Napoli Nord, Presidente sezione ANPI Giugliano L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per discutere insieme, senza pregiudizi, con rispetto e spirito critico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

