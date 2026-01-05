Il 6 gennaio 2026 alle 19:00 si disputerà Granada CF-Rayo Vallecano, valida per i sedicesimi di Copa del Rey. I Matagigantes recuperano la partita dopo aver saltato l’ultima fase di qualificazione, impegnati nella Conference League. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida, importante nel percorso dei due club nella competizione spagnola.

Il Rayo Vallecano non giocò nell’ultima ronda di qualificazione di Copa del Rey perchè era impegnato nell’ultimo turno di Conference League: martedì sera i Matagigantes recupereranno la loro gara relativa ai sedicesimi di finale e se la vedranno contro il Granada. La squadra di Vallecas è reduce da un’amara beffa, maturata venerdì notte: nell’anticipo del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Granada CF-Rayo Vallecano (martedì 06 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes impegnati in Copa del Rey

Granada-Rayo Vallecano, i tifosi di casa intenzionati a boicottare la gara a causa dei prezzi; Granada CF - Rayo Vallecano Pronostico e confronto quote 06.01.2026.

El Granada busca dar la campanada ante el Rayo - El Granada busca la sorpresa ante un Rayo Vallecano que quiere imponer su favoritismo en una noche de Reyes de ... vavel.com