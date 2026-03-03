ravvedimento operoso o accertamento con adesione quale conviene nei contenziosi col fisco

Quando si riceve uno schema di atto dall’Agenzia delle Entrate, si dispone di trenta giorni per scegliere tra ravvedimento operoso e accertamento con adesione. Si tratta di due strumenti utilizzati nei contenziosi fiscali, con differenze che riguardano le modalità di definizione delle controversie e le eventuali sanzioni. La decisione va presa entro il termine stabilito, considerando le caratteristiche di ciascuna procedura.

Trenta giorni di tempo per prendere una decisione dal momento in cui arriva lo schema di atto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuta la documentazione da parte degli uffici giudiziari, il contribuente può decidere di presentare istanza di accertamento con adesione o procedere con il ravvedimento operoso. Due opzioni distinte, ma fare la scelta sbagliata può costare caro da un punto di vista economico, per le sanzioni aggiuntive che ci si ritrova a dover versare. A partire dal 1° settembre 2024. il Dlgs 872024 ha modificato drasticamente le regole in materia, facendo diventare questa data un vero e proprio spartiacque tra le violazioni che sono state commesse prima e dopo.

