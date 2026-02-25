Tasso d’interesse legale più basso nel 2026 cambia il calcolo per il ravvedimento operoso

A partire dallo scorso 1° gennaio 2026 il tasso d’interesse legale è stato fissato all’1,60% annuo, più basso di quanto previsto nel 2025, quando era al 2,00%. La nuova percentuale è stata fissata attraverso un decreto del Mef datato 10 dicembre 2025 e tiene conto dell’andamento dell’inflazione e del rendimento dei Titoli di Stato. Da un punto di vista fiscale il tasso d’interesse è una componente molto importante da tenere a mente quando si devono calcolare gli importi delle rateizzazioni fiscali, le obbligazioni pecuniarie e gli importi legati al ravvedimento operoso. Cos’è il tasso d’interesse legale. Quando si parla di tasso d’interesse legale ci si riferisce a quel valore che un creditore ha diritto a ricevere dal debitore per legge, senza che venga sottoscritto un apposito accordo tra le parti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’ articolo 1284 del Codice Civile, ha la possibilità di modificare ogni anno la misura del saggio degli interessi legali, basandosi direttamente sul rendimento annuo lordo dei Titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenendo conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

