rapporto crypto | il 2026 sarà l’anno della finanza invisibile

Un nuovo rapporto di Bit2Me rivela che il 2025 ha segnato un momento decisivo, quando il settore crypto ha superato definitivamente la distanza dal sistema bancario tradizionale. Secondo lo studio, il 2026 sarà l’anno in cui si assisterà alla diffusione della cosiddetta “finanza invisibile”, un’evoluzione che cambierà le modalità di gestione e accesso ai servizi finanziari.

Il rapporto crypto realizzato da Bit2Me evidenzia come il 2025 abbia rappresentato l'anno di svolta in cui si è definitivamente superata la separazione tra il sistema bancario tradizionale e l'ecosistema crypto, aprendo una fase di convergenza strutturale e maturità istituzionale. Guardando al 2026, Bit2Me prevede un salto qualitativo verso un sistema finanziario più integrato, efficiente e "invisibile", trainato dalla tokenizzazione degli asset reali e dall'adozione su larga scala delle stablecoin regolamentate. 2025: dal rumore di mercato alla resilienza strutturale Secondo l'analisi di Bit2Me, piattaforma leader di asset digitali nel mercato di lingua spagnola e registrata presso la Banca di Spagna, il 2025 sarà ricordato come l'anno in cui le "fondamenta" del sistema finanziario europeo sono state definitivamente riprogettate.

