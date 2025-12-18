Rapporto crypto Bit2Me | il 2026 sarà l’anno della Finanza Invisibile
Il rapporto crypto di Bit2Me per il 2025 indica un punto di svolta imminente nel panorama finanziario europeo. Con la piena attuazione del regolamento MiCA e la transizione dal “Proof of Concept” all’applicazione concreta, si prospetta il 2026 come l’anno della “Finanza Invisibile”, un’epoca in cui le innovazioni digitali rivoluzioneranno profondamente il modo di gestire e percepire i servizi finanziari.
Bilancio 2025: Bit2Me individua nella piena implementazione del MiCA e nel passaggio dal “Proof of Concept” all’utilizzo reale il punto di svolta definitivo per il sistema finanziario europeo. Prospettive 2026: l’azienda prevede un “salto qualitativo” guidato dalla tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) e dall’adozione di massa delle stablecoin regolamentate per la gestione delle tesorerie aziendali. Bit2Me, piattaforma leader di asset digitali nel mercato di lingua spagnola e registrata presso la Banca di Spagna, ha pubblicato la propria analisi strategica annuale. Il rapporto evidenzia come il 2025 abbia rappresentato l’anno di svolta in cui si è definitivamente superata la separazione tra il sistema bancario tradizionale e l’ecosistema crypto, aprendo una fase di convergenza strutturale e maturità istituzionale. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Leggi anche: Il nome di Francesca Albanese nelle liste Ofac: cos’è il guinzaglio invisibile della finanza americana
Leggi anche: Il 2026 sarà l’anno della permanente capelli: è di nuovo in trend
Perché Strategy è ancora nel Nasdaq 100 nonostante il calo e cosa significa questo per gli investitori in Bitcoin?.
Bit2Me prevede il 2026 come l’anno della “Finanza Invisibile” dopo un periodo storico di convergenza istituzionale - Secondo l’analisi di Bit2Me, il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui le “fondamenta” del sistema finanziario europeo sono state definitivamente riprogettate. comunicati-stampa.net
Il 2026 sarà l’anno della “Finanza Invisibile” - Guardando al futuro, Bit2Me identifica il 2026 come l’anno della tangibilità. bitmat.it
“Only 5 Cryptocurrencies Will Truly Matter in 2026” — Arthur Hayes’ SHOCKING Forecast
Secondo l'edizione 2025 del rapporto “Rifiuti urbani" dell'Ispra presentata l’11 dicembre, lo scorso anno è aumentata la produzione nazionale dei rifiuti urbani, si differenzia di più e il Mezzogiorno continua a ridurre il divario con Centro e Nord. Ecco cosa sape - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.