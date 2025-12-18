Il rapporto crypto di Bit2Me per il 2025 indica un punto di svolta imminente nel panorama finanziario europeo. Con la piena attuazione del regolamento MiCA e la transizione dal “Proof of Concept” all’applicazione concreta, si prospetta il 2026 come l’anno della “Finanza Invisibile”, un’epoca in cui le innovazioni digitali rivoluzioneranno profondamente il modo di gestire e percepire i servizi finanziari.

© Newsagent.it - Rapporto crypto Bit2Me: il 2026 sarà l’anno della “Finanza Invisibile”

Bilancio 2025: Bit2Me individua nella piena implementazione del MiCA e nel passaggio dal “Proof of Concept” all’utilizzo reale il punto di svolta definitivo per il sistema finanziario europeo. Prospettive 2026: l’azienda prevede un “salto qualitativo” guidato dalla tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) e dall’adozione di massa delle stablecoin regolamentate per la gestione delle tesorerie aziendali. Bit2Me, piattaforma leader di asset digitali nel mercato di lingua spagnola e registrata presso la Banca di Spagna, ha pubblicato la propria analisi strategica annuale. Il rapporto evidenzia come il 2025 abbia rappresentato l’anno di svolta in cui si è definitivamente superata la separazione tra il sistema bancario tradizionale e l’ecosistema crypto, aprendo una fase di convergenza strutturale e maturità istituzionale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

