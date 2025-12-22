Sicurezza urbana informatori civici e forze dell' ordine evitano la lite con il coltello

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale esprime “un sentito ringraziamento agli informatori civici che, presenti sul posto, hanno dimostrato attenzione, senso civico e grande responsabilità” per quanto avvenuto la notte scorso sulle scale del duomo a Perugia.“Durante una discussione tra due giovani, alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

