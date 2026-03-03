Quagliarella elogia Conceicao | Tanto di cappello per il suo gol alla Roma! Buffon per complimentarsi con me mi diceva una cosa

Fabio Quagliarella, ex attaccante della Juventus, ha commentato il gol di Conceicao durante la partita tra Roma e Juventus, sottolineando la qualità della rete. Quagliarella ha elogiato il giocatore per la sua prestazione, mentre ha anche rivelato che Buffon si è complimentato con lui, dicendogli qualcosa di particolare. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Conceicao e Buffon.

Quagliarella: "Il gol di Conceiçao? Una perla. Tevez, che carisma! Di Natale artista. E Buffon mi diceva...""Il gol di Conceiçao è di quelli che vale da solo il prezzo del biglietto, davvero bello".

