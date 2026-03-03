Putzu | Bene Magnaschi ora la città ricordi Sforza e Donatella Ronconi

Il sindaco ha assegnato la benemerenza civica a Pierluigi Magnaschi, attuale direttore di “ItaliaOggi”, in riconoscimento alla sua carriera giornalistica. Durante la cerimonia, sono stati menzionati anche i ricordi di Sforza e Donatella Ronconi, ricordati come figure significative per la città. La premiazione si è svolta con la partecipazione delle autorità locali e di alcuni rappresentanti della stampa.

Bene omaggiare la carriera giornalistica di Pierluigi Magnaschi con la benemerenza civica, tuttora direttore del quotidiano economico "ItaliaOggi". Bene anche una via-piazza e un murale per lo stilista Giorgio Armani. Però meriterebbero qualcosa anche Corrado Sforza Fogliani e Donatella Ronconi.