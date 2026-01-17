Bene la città premium ma ora sia più visionaria

Milano si conferma una delle città più attrattive per i ricchi, con un elevato numero di milionari rispetto alla popolazione. Con un miliardario ogni 12 abitanti, supera altre grandi metropoli come New York, Londra e Parigi. Questa tendenza riflette l’evoluzione della città verso un nuovo ruolo come centro di investimento e lifestyle di livello mondiale. Un panorama che invita a riflettere sulle trasformazioni economiche e sociali di Milano.

È Milano il nuovo paradiso dei milionari: ce n'è uno ogni 12 abitanti, più che a New York, Londra, Parigi. La classifica stilata dai consulenti inglesi di Hanley&Partners, pubblicata dal Sole 24 Ore, pone Milano all'11esimo posto nelle città per presenza di milionari (115mila), ma davanti a tutti nel rapporto tra questi e il numero totale dei residenti: tra gli iscritti all'anagrafe comunale c'è un milanese con disponibilità liquide (esclusi dunque gli immobili) superiori al milione di euro ogni 12 concittadini. Contro uno su 14 a Parigi, su 22 a New York, su 41 a Londra o su 54 a Roma. Tanti anche i centomilionari: sono 182, più di Zurigo e quasi come a Montecarlo (192).

