Protezione civile | a Toano il campo estivo 2026

La Protezione Civile di Reggio Emilia ha annunciato che il campo estivo 2026 si terrà a Toano. La decisione è stata comunicata ufficialmente e coinvolge l'organizzazione di attività per i giovani nel comune. L’evento è programmato per l’estate del 2026 e vedrà la partecipazione di volontari e ragazzi provenienti dalla provincia. La scelta di Toano è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali.

La Protezione Civile di Reggio Emilia ha scelto Toano per il campo estivo 2026. La conferma è stata data domenica scorsa durante l’incontro annuale nella sede del Coordinamento provinciale, dei Presidenti dei Gruppi di Protezione Civile della provincia di Reggio Emilia, coordinati dal presidente provinciale Alessandro Sandrolini. Una giornata intensa, ricca di interventi, bilanci e prospettive, che ha confermato ancora una volta il ruolo storico dell’Istituto Alcide Cervi con l’on. Vasco Errani, che ha ringraziato la Protezione Civile per il controllo e l’assistenza ricevuta in occasione della celebrazione dello scorso anno con circa 30.000 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile: a Toano il campo estivo 2026 Mille volontari della protezione civile in campo per le OlimpiadiMille tra volontari e volontarie della protezione civile hanno risposto all'appello di Città metropolitana di Milano per rendersi disponibili durante... Fiamma olimpica, la protezione civile in campo per il passaggio in Umbria: 322 volontari e 16 organizzazioniGià il 29 ottobre, scrive la Regione Umbria in una nota, durante le prove operative a Terni, sono stati impegnati 51 volontari appartenenti a 9... Approfondimenti e contenuti su Protezione civile Argomenti discussi: Protezione civile: a Toano il campo estivo 2026; Protezione Civile di Reggio Emilia: confermato il campo estivo 2026.