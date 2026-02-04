Probabili formazioni Inter Torino | Chivu a caccia della semifinale di Coppa Spazio al turnover in attacco tocca a loro

Questa sera l’Inter sfida il Torino in una partita decisiva per la semifinale di Coppa Italia. Inzaghi ha deciso di fare turnover, dando spazio a molti giocatori meno titolari. Chivu punta a dimostrare il suo valore e a portare i nerazzurri avanti nella competizione. La squadra si presenta con alcune novità in formazione, mentre il Torino cerca di resistere e sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà gli avversari. Il calcio d’inizio è alle porte, e i tifosi sono pronti a sostenere la loro squadra.

di Alberto Petrosilli Probabili formazioni Inter Torino: i nerazzurri cercano la semifinale di Coppa Italia affidandosi in gran parte alle seconde linee. L'Inter di Cristian Chivu si tuffa nella caccia alla semifinale di Coppa Italia in una serata dal sapore inedito. Con il Meazza "blindato" per i preparativi della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (prevista per dopodomani), i nerazzurri traslocano all' U-Power Stadium di Monza per affrontare il Torino di Marco Baroni in un quarto di finale secco che mette in palio la sfida contro la vincente di Napoli-Como. Inter-Torino a Monza: Chivu lancia la 'coppia del futuro' Bonny-Esposito.

