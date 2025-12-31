Prima pagina Corriere dello Sport | Maignan nuovo vertice con il Milan per il rinnovo

Oggi il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla discussione tra Mike Maignan e il Milan per il rinnovo del contratto. L'incontro rappresenta un passo importante nel percorso di stabilità e continuità del portiere francese, elemento chiave della rosa rossonera. La notizia segnala l'attenzione del club e del giocatore verso un accordo che possa consolidare il rapporto nel futuro prossimo.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Corriere dello Sport titola: "Napoli, quelli di Riyadh" - "Il rumore della Juve": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. tuttonapoli.net

CdS: “Super Højlund, due reti e Cremonese ko” - Sulla prima pagina del quotidiano sportivo spazio anche alla vittoria del Napoli, corsaro a Cremona e alla doppietta del suo centravanti. mondonapoli.it

