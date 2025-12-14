calcio dilettanti prima categoria copparo favorito col quartesana duello tra seconde tra bando e savarna

Nel quindicesimo turno di calcio dilettanti, la Prima e Prima Categoria si avviano alla conclusione del girone di andata. In Prima Categoria, il Copparo 2015 si è già assicurato il titolo di campione d’inverno, mentre in Prima Categoria il duello tra Bando e Savarna si fa sempre più avvincente. Il confronto tra le seconde promuove il clima di sfide entusiasmanti.

Quindicesimo turno, ed ultimo dell’andata, pure in Prima categoria, dove il Copparo 2015 è già sicuro del primato di campione d’inverno. Ma la strada è ancora lunga per i rossoblù, che oggi affrontano un’ Olimpia Quartesana in piena crisi e hanno la possibilità di allungare sulle dirette concorrenti: al "Preziosa" va in scena una gara sulla carta ampiamente sbilanciata, e visto pure il momento dell’Olimpia sembra difficile azzardare un risultato a sorpresa. Dietro i fari sono puntati sullo scontro diretto tra seconde in classifica, Bando e Savarna, appaiate a quota 28 a -5 dalla capolista: comunque andrà questa sfida è da mettere in evidenza il grandissimo girone d’andata degli argentani, che da neopromossi si sono sempre trovati nelle prime cinque posizioni di classifica, accarezzando addirittura la seconda piazza. Sport.quotidiano.net

