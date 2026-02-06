Keith Thurman mantiene la fiducia prima dello scontro con Sebastian Fundora

Keith Thurman si presenta sicuro alla vigilia dello scontro con Sebastian Fundora. Il pugile americano non nasconde la fiducia, anche se sa che il match sarà duro. La sua carriera, tornata sotto i riflettori, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La sfida si avvicina e tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Nel panorama pugilistico dei pesi welter, una sfida attesa da tempo promette di ridefinire i margini di una carriera tornata al centro dell'attenzione. Keith Thurman affronta Sebastian Fundora in un incontro che, al di là del risultato, mira a rivelare se la versione pregressa del campione sia ancora presente nonostante infortuni e anni di inattività. L'evento è monitorato come banco di prova cruciale per entrambe le parti, con il pubblico curioso di vedere se la determinazione e l'esperienza possano prevalere sull'aggressività e sulle nuove energie del giovane avversario. Thurman, oggi 37enne, arriva all'incontro con un passato di successi e momenti di dominio.

