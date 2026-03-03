Pokémon in stile app di osservazione di uccelli la sola ragione per uscire questo weekend

Birdex è un’app che permette di osservare gli uccelli e registrare le proprie scoperte sul campo, trasformando ogni uscita all’aperto in un’esperienza simile a un Pokédex reale. L’app include funzionalità di tracciamento, monitoraggio dei progressi e elementi di gioco, rendendo più coinvolgente l’attività di birdwatching. Questo weekend si presenta come l’occasione ideale per provarla e scoprire gli uccelli nelle proprie vicinanze.

birdex si propone come un applicativo per l’osservazione degli uccelli che trasforma ogni uscita all’aperto in un’esperienza da Pokédex reale, offrendo registrazioni sul campo, progressi misurabili e elementi di gamification. l’approccio è educativo, semplice da utilizzare e privo di costi nascosti, con una focalizzazione sulla pratica dell’osservazione e sulla gestione delle informazioni raccolte. birdex: un’app che trasforma l’osservazione degli uccelli in un pokédex reale. concetto e interazione. La logica dell’app è chiara: al rinvenimento di un uccello si procede alla registrazione nell’interfaccia, includendo eventuali foto. è possibile inserire più esemplari contemporaneamente, sia della stessa specie sia di specie differenti, includendo note opzionali per perfezionare la documentazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

