Streaming Weekend | la guida completa alle uscite Netflix HBO Max e Prime Video di questo weekend

Scopri tutte le novità in streaming di questo weekend con la nostra guida completa alle uscite su Netflix, HBO Max e Prime Video. Tra nuovi film, serie e produzioni originali, preparati a trascorrere un fine settimana all’insegna dell’intrattenimento digitale. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere i titoli più attesi delle piattaforme.

Il weekend è finalmente arrivato e, con la fine dell'anno, le piattaforme di streaming stanno lanciando i loro titoli più attesi. Se stai cercando le migliori uscite streaming di dicembre, preparati: questo fine settimana è ricco di film e serie TV imperdibili su Netflix, HBO Max, Hulu, Prime Video e altri. Netflix Domina con il Giallo di Rian Johnson. Netflix sta puntando tutto su un titolo di altissimo profilo: Wake Up Dead Man – Knives Out. Il terzo capitolo della saga del detective Benoit Blanc, diretto da Rian Johnson, arriva in streaming venerdì 12 dicembre. Dopo un breve e attesissimo periodo nelle sale cinematografiche, il film originale Netflix è pronto a catturare l'attenzione globale.