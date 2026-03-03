Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week, Ploom, il marchio di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, ha presentato una sfilata insieme a GCDS, il brand di moda noto per il suo stile innovativo. La passerella ha visto protagonisti capi e accessori di GCDS, accompagnati da dispositivi Ploom, in un evento che ha unito moda e tecnologia in modo visibile e diretto.

MILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, torna a collaborare con GCDS in occasione della Milano Fashion Week, con un sodalizio iniziato in passerella: durante il fashion show GCDS, Ploom ha dialogato con l'universo creativo del brand attraverso accessori esclusivi ad hoc, come "ploom case" realizzata da Giuliano Calza proprio prendendo ispirazione dalla Comma Bag, borsa di riferimento di GCDS.