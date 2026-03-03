Pio Esposito Inter l’Arsenal ci prova! Telefonata ad Ausilio | perentoria la risposta arrivata da Viale della Liberazione

L'Arsenal ha fatto una chiamata a Viale della Liberazione per tentare di acquistare Pio Esposito dall'Inter. La risposta ufficiale da parte della società nerazzurra è stata netta e decisa. La trattativa tra i due club riguarda il giocatore e si è svolta tramite comunicazioni dirette tra le parti coinvolte. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle eventuali future mosse.

