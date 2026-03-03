Un nuovo dispositivo nel settore dei wearable per la salute è arrivato sul mercato: si tratta di PIN Pulse, un anello intelligente che offre monitoraggio biometrico avanzato, tra cui pressione sanguigna e livelli di glucosio, direttamente sul dito. Il prodotto si propone come soluzione non invasiva per chi desidera tenere sotto controllo i parametri vitali senza dover indossare dispositivi ingombranti.

il mercato dei wearable per la salute accoglie PIN Pulse, un anello intelligente che propone un monitoraggio biometrico avanzato direttamente sul dito. Progettato per colmare il divario tra funzioni di base e controlli metabolici e cardiaci più sofisticati, l’SDK combina sensori multipli e analisi guidata dall’IA locale per fornire intuizioni nel tempo, non solo punte quotidiane. La scocca in titanio ha un peso di circa 3 grammi ed è abbinata a una configurazione di sensori che include dati di movimento, temperatura cutanea e sensori ottici multi-lunghezza d’onda. Questa combinazione avanzata permette di raccogliere 16 metriche sanitarie differenti, elaborate da un sistema di IA locale per individuare tendenze a lungo termine. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pin pulse smart ring promette monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna e del glucosio

Pin mania, tutti in fila per le spillette all'Official Olympic Pin Trading CenterCollezionisti a caccia nel vasto spazio celebrativo aperto al pubblico fino al 22 febbraio in via Carlo De Cristoforis a Milano.

Leggi anche: Pin Up Casino – Azrbaycanda onlayn kazino Pin-Up.3192