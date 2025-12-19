perugia canale italia il 25 dicembre lunga diretta nazionale di notizie oggi con massimo martire intervento del rettore marianelli

Il 25 dicembre 2025, dalle ore 6 alle 10, il programma “Notizie Oggi” andrà regolarmente in onda in diretta nazionale su Canale Italia, con la conduzione di Massimo Martire. La trasmissione offrirà un ampio racconto delle festività natalizie, con servizi e collegamenti in tempo reale dalle redazioni giornalistiche di tutta Italia, dal Nord al Sud, dal Centro alle Isole, accompagnati da finestre dall’estero, in particolare dal Canada e da Cipro. Nel corso della diretta sono previsti interventi di personalità del mondo politico, economico e sociale, per raccontare il Natale in chiave nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

