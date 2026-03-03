Perché Trump ha una macchia rossa sul collo Casa Bianca fa chiarezza sugli effetti di una cura dopo i rumors

Donald Trump è stato fotografato con una grande chiazza rossa sul collo, attirando l’attenzione di molti. La Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione per spiegare che si tratta di effetti collaterali di una cura prescritta al ex presidente. I rumors e le speculazioni sono così aumentati, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui motivi di questa presenza visibile sulla pelle.

Tornano a far discutere le condizioni di salute di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato immortalato con un’evidente macchia rossa sul collo che ha fatto nascere dubbi e speculazioni sul suo stato fisico. Dalla Casa Bianca hanno minimizzato parlando di semplici effetti di una cura ma a Washington tutti parlano della forma del tycoon prossimo 80enne. La macchia rossa sul collo di Trump Una grossa ed evidente macchia rossa ha fatto capolino sul collo di Donald Trump negli ultimi giorni, tanto da comparire negli scatti e nei video che ritraggano il presidente degli Stati Uniti. L’apparizione di quella che sembra un’infezione cutanea ha destato molti dubbi e sospetti nei media americani che stanno provando a capire cosa possa celarsi dietro di essa e come stia davvero il tycoon. 🔗 Leggi su Virgilio.it

