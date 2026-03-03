Perché il Crocifisso in aula no e una stanza per la preghiera durante in Ramadan sì e scoppia la polemica

A Firenze si apre un dibattito tra politici e cittadini riguardo alla presenza del Crocifisso in aula, mentre viene segnalata l’installazione di una stanza dedicata alla preghiera durante il Ramadan. La discussione si concentra sulle differenze nelle modalità di integrazione religiosa all’interno delle scuole pubbliche, evidenziando le posizioni divergenti sulla gestione degli spazi dedicati alle pratiche religiose.

Si accende a Firenze il confronto politico sul tema dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. In Consiglio comunale l’assessora all’educazione Benedetta Albanese è intervenuta dopo la bocciatura, da parte della maggioranza, di una mozione di Noi Moderati che chiedeva di riportare il crocifisso nelle aule e il presepe nel periodo natalizio. La discussione ha toccato anche l’iniziativa di un dirigente scolastico che ha concesso temporaneamente una stanza a studenti musulmani per la preghiera durante il Ramadan. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola di Firenze si piega al Ramadan. E il Comune toglie il crocifisso in aulaUno spazio dedicato alla preghiera durante il Ramadan all’interno di una scuola fiorentina.

Ramadan a scuola, la dirigente scrive ai prof: “Spostate i compiti in classe”. Scoppia la polemica, arrivano gli ispettoriUna lettera interna ha trasformato un istituto superiore genovese nel centro di una polemica nazionale.

