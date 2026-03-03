paypal pronta a respingere scalate ostili e pressioni degli investitori

PayPal ha annunciato la volontà di contrastare eventuali scalate ostili e pressioni da parte degli investitori. L’azienda si prepara a respingere azioni che potrebbero mettere in discussione la sua gestione, adottando strategie difensive. La comunicazione arriva in un momento di incertezza sui mercati finanziari, mentre la società si muove con cautela per tutelare i propri interessi.

Nel mezzo di una fase complessa per i mercati finanziari, PayPal adotta un approccio prudente e preventivo. La società non è coinvolta in trattative per una cessione, né con Stripe né con altri potenziali acquirenti, ma sta rafforzando le proprie strutture per resistere a eventuali pressioni da parte di investitori attivisti o tentativi di scalata ostile. Le contromisure interne erano state pianificate già sotto la guida di Alex Chriss, quando la riduzione della capitalizzazione aveva acceso segnali d’allarme ai vertici aziendali. PayPal ha quindi iniziato a consultare istituti finanziari per valutare linee difensive efficaci. Questa strategia non implica una vendita, ma punta a garantire che l’azienda possa reagire rapidamente a qualsiasi pressione esterna, preservando autonomia e governance. 🔗 Leggi su Billipop.com

