Giarre il palazzo comunale ospita una mostra sul presepe vivente del 1955
Lunedì 22 dicembre, presso il palazzo di Città di Giarre (via Callipoli 81) è stata inaugurata la mostra fotografica "Archivio Galati, il presepe vivente del 1955". Si tratta di un' esposizione di fotografie proveniente dall'archivio dello storico studio fotografico giarrese "Galati", custodito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
